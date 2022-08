Video Il tram Milano-Limbiate “corre” a 5 km/h e potrebbe interrompere il servizio

A cominciare da questo mese di agosto, il tram Milano-Limbiate abbassa la velocità di transito a 5 chilometri orari in alcuni tratti, per motivi di sicurezza. La conferma arriva direttamente dall’ultima riunione di Milano con i sindaci avvenuta mercoledì scorso.

Il tram Milano-Limbiate e il rischio chiusura

E la data della sospensione del servizio, sempre per motivi di tutela e di degrado delle infrastrutture, rimane fissata al 30 settembre prossimo. A meno che l‘aggiornamento con i tecnici ministeriali richiesta e programmata per la fine di questo mese, non metta sul tavolo i 27 milioni circa di extracosto necessari per integrare il progetto.

Il tram Milano-Limbiate e la necessità di nuovi soldi

E, in maniera più urgente, i 6 milioni per gli interventi di manutenzione straordinaria che scongiurerebbero la chiusura, che a questo punto diventerebbe definitiva almeno fino al momento dell’inizio dei cantieri della nuova metrotranvia. Il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo chiede però che le opere straordinarie siano fatte, chiudendo il servizio per lo stretto necessario. In modo che la Milano-Limbiate non faccia la fine della Milano-Desio-Seregno eliminata ormai da anni in attesa dell’inizio dei lavori del nuovo progetto.