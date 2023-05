Video Il sindaco di Paderno Dugnano Ezio Casati si scaglia contro la Pedemontana

Il sindaco di Paderno Dugnano Ezio Casati lancia l’allarme su Pedemontana e traffico e lo fa con parole forti, definendo la infrastruttura in arrivo come una vera “pandemia viabilistica per il Nord Milano“. La riflessione del primo cittadino nasce e si sviluppa di fronte alla probabilità che la Milano Meda diventi a pagamento da Varedo-Bovisio a salire. In questo scenario, il primo Comune verso sud che ha già pronti più attraversamenti est ovest è proprio Paderno. Un dramma per i pendolari, moltiplicato all’ennesima potenza per le imprese che non possono sperare nemmeno in una scontistica efficace per i mezzi da lavoro delle ditte.