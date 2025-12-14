Video Il cibo diritto e dovere di ogni essere umano, il convegno Unesco di Monza

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani celebrata il 10 dicembre il Club per l’Unesco di Monza ha organizzato un convegno dedicato al tema del cibo come diritto e dovere per ogni essere umano, ma anche elemento di identità e ponte di relazioni. Ha presentare la giornata di studi è stata la presidente del club per l’Unesco di Monza, Marilena Carrese. Un convegno che è stato anche l’occasione di condivisione e collaborazione anche con alcune scuole della città.