Video Fiab: un’ora in bici nel traffico di corso Milano per chiedere una ciclabile e più sicurezza

In quaranta si sono dati appuntamento giovedì 25 maggio al flash mob organizzato da Fiab Monza in bici e Fridays for future. Ciclisti, soci Fiab, cittadini, tutti in sella alla bicicletta sono partiti da corso Milano, a Monza, una delle strade più trafficate della città e dove da anni Fiab chiede che venga realizzata una pista ciclabile. Per un’ora hanno percorso avanti e indietro corso Milano, dall’incrocio con via Arosio all’hotel Royal Falcone e ritorno. Ai lati della strada hanno contato quasi quaranta auto parcheggiate in divieto di sosta sotto i cartelli di rimozione forzata.

«Basterebbe togliere le auto in sosta selvaggia per poter avere lo spazio per realizzare la pista ciclabile su corso Milano. Qui i vigili per le multe non si vedono mai», hanno commentato.