Video Eicma numero 110: numeri ancora in crescita e parcheggio gratis per le moto

Per l’edizione numero 110 Eicma, la Esposizione internazionale delle due ruote che si svolgerà a Rho Fiera dal 7 al 10 novembre 2024, si è regalata il testimonial numero uno Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo di motociclismo nella categoria 350 e nella 500. E Agostini ha partecipato alla presentazione dell’edizione 2024 al museo del Design di Milano, una edizione che ancora una volta sarà in crescendo come successo sempre in uscita dall’emergenza Covid: 10 padiglioni, 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell’intero quartiere espositivo, il che è un record storico per la kermesse. Il 26% degli espositori arriva per la prima volta in EICMA, il 70% sono imprese internazionali da ogni continente, due padiglioni in più rispetto al 2023, quattro rispetto al 2022.