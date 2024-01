Video Desio, sopralluogo nella villa abusiva che diventerà punto di sosta per ciclisti

Sopralluogo di fine anno per il sindaco Simone Gargiulo e per il vice Andrea Villa presso l’immobile a lato della Nuova Valassina che con sentenza definitiva è stato sottratto agli abusi edilizi e che diventerà un punto di sosta per ciclisti. L’idea del Comune di Desio è quella di trasformare un bene espropriato in maniera definitiva da villa arredata con marmi e colonne imperiali in un luogo a disposizione degli sportivi che in tanti, anche durante queste feste percorrono la ciclabile che passa parallela alla Milano-Lecco. Ci vogliono 400mila euro circa per riadattare la villa in stazione di sosta. Il bando è già in Provincia per l’assegnazione lavori.