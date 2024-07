Video Desio: festival new wave nel catino infuocato di Villa Tittoni

Un festival new wave in una delle giornate più calde dell’anno. Domenica, al Comune di Desio e ai tipi dell’associazione Brianza New Wave e del covo rock di Seregno il club Tambourine, è riuscito l’apparente controsenso di portare la musica oscura con venature dark, nel catino infuocato della Villa Tittoni a 40 gradi all’ombra. E ancora una volta la selezionata ma non sparuta comunità wave brianzola non ha perso l’occasione per radunarsi e ascoltare dal vivo un pugno di gruppi che si richiama espressamente a Joy Division, Bauhaus, Cure e poi alle filiazioni più recenti come i Nine Inch Nails. Perché la passione per la musica più umbratile e persino brumosa trova l’occasione di celebrarsi anche nel caldo afoso della Villa Tittoni. Dopo il “Festival dell’Ukulele”, con questo “Onde Scure New Wave Festival” la giunta Gargiulo si conferma promotrice di eventi con forme culturali originali e non comuni.