Video Cesano Maderno, al via il restyling di via Cavour: segnalazioni e proposte dei cittadini

A Cesano Maderno è iniziato il conto alla rovescia verso l’inizio lavori di metà mese, per la riqualificazione di via Cavour, strada commerciale e dello shopping nella zona sud rispetto al centro, che da anni necessita di un consolidamento per il fondo sconnesso e una rivisitazione urbanistica. Proprio per illustrare il progetto, l’assessore Manuel Tarraso e i tecnici comunali hanno incontrato la cittadinanza in un pomeriggio presso il salone dell’oratorio di Binzago. E non sono mancate segnalazioni, proposte e richieste di attenzione da parte del folto pubblico che ha preso parte all’assemblea.