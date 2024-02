Video Campagna, città, futuro: convegno alla Camera di Commercio

Entro qualche anno l’ortomercato di Milano diventerà un vero hub agroalimentare europeo sul modello di Parigi e Barcellona. Perchè la Lombardia ha un sito di stoccaggio e vendita merci agricole da 100mila metri quadri solo di punti vendita, ma ancora attende la fine della ristrutturazione degli edifici fatiscenti risalenti agli anni ’60. Questa una delle novità uscite dal convegno “Campagna e Città per nutrire il futuro” alla sede della Camera di Commercio di Milano, che ha anche tracciato scenari internazionali dove ormai si produce cibo per 10 miliardi di persone in un mondo con 7 miliardi di abitanti ma dove ancora 1 miliardo di essi non ha accesso a una alimentazione sufficiente ed equilibrata.

In questo scenario sempre più veloce e globalizzato rientrano inevitabilmente i cambi climatici e i disastri ambientali che con le nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale in futuro potranno essere previsti e in parte arginati.