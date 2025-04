Video Bovisio Masciago: nuova scuola e progetto sbagliato? Il Comune fa chiarezza

Quando tutte le buone intenzioni vengono travisate completamente. È capitato a Bovisio Masciago, dove la locale sezione del Partito Democratico ha lanciato l’allarme: la nuova scuola di via Cantù finanziata con fondi Pnrr non è ancora finita ma sarebbe già inadeguata per spazi. Una accusa gravissima, se non altro per il coinvolgimento di fondi europei per l’edilizia di nuova costruzione. Questa accusa nasce dall’annuncio del Comune che, una volta finiti i lavori, le scolaresche saranno equamente ripartite anche con altri plessi. Ma solo per creare un equilibrio tra le scuole, non per progetti sbagliati. A fare chiarezza è stato l’assessore Andrea Vago, intercettato al momento dell’inaugurazione della nuova pista ciclopedonale tra Bovisio e Cesano.