Video Arrestati per tentato omicidio di uno studente, il commento del sindaco di Monza

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha commentato con una analisi dei rapporti tra giovani e adulti la notiizia del tentato omicidio di uno studente di 22 anni, a Milano, da parte di cinque giovani monzesi.

Servono tutte le azioni messe in campo dalle istituzioni per la sicurezza, ma soprattutto «serve una grande fiducia nei confronti della scuola, del mondo dello sport e della cultura che insieme alle istituzioni e alla centralità delle famiglie possano aiutarci ad affrontare il tema di questo tempo, una criticità forte: una relazione diventata più difficile».



