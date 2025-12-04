Video Milano: accoltella commerciante per rapina, arrestato

È stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano un cittadino peruviano di 27 anni, accusato di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina aggravata. La sera del 3 aprile si sarebbe presentato davanti a un piccolo negozio di elettronica di via Mecenate, a Milano, gestito da un connazionale. Il locale, come ogni sera, stava per chiudere quando l’uomo, armato di un coltello, avrebbe raggiunto il titolare alle spalle e lo avrebbe colpito al torace con un fendente secco e preciso. A salvare il commerciante, l’intervento provvidenziale dei gestori del negozio accanto: al momento di abbassare le serrande e tornare a casa, avevano visto che il loro “vicino” era stranamente aperto e non c’era nessuno al bancone. Insospettiti erano entrati nella rivendita di telefonia trovandolo ferito gravemente. Soccorso e trasportato in ospedale, se l’è cavata dopo 37 giorni di cure.