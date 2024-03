Video A Seveso il marchio “Eaquals” per la prima scuola non di lingue in Italia

La primaria e secondaria di Primo grado dell’Istituto Pier Giorgio Frassati di Seveso hanno ottenuto l’accreditamento internazionale Eaquals, che sta per Evaluation and Accreditation of Quality Language Services. Seveso ha le prime scuole non di lingue in Italia ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Eaquals è un’istituzione internazionale che opera in oltre 30 Paesi e che ha come scopo la promozione dell’eccellenza nell’insegnamento delle lingue in tutto il mondo fornendo una guida e supporto agli istituti e agli insegnanti.

Sono gli stessi dirigenti della scuola di via San Carlo Elena Fumagalli, coordinatrice fidattica Scuola Primaria, e Alfredo Marchisio, per la secondaria di I grado, a spiegare cosa comporti questo riconoscimento e come ci si è arrivati.