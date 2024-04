Video Barlassina: successo per il Campionato di pedibus delle scuole, ultima tappa a giugno

È in pieno svolgimento il Campionato del Pedibus a punti delle scuole di Barlassina, nonostante il clima non proprio primaverile di questo aprile. Visti i pesanti e storici problemi del traffico in questo paesino da 6.800 abitanti concentrati su una superficie di poco più di 2 chilometri, il progetto che spinge i bambini della scuola ad andare a lezione a piedi non poteva che essere con una mini-gara e con dei premi finali. In modo da invogliare i piccoli e i genitori. Quello che è un vero e proprio concorso si svolgerà su 3 tappe, dopodichè sarà stilata la graduatoria finale e le classi migliori verranno premiate in una speciale cerimonia con il sindaco Piermario Galli. Il primo cittadino non ha fatto mancare la sua presenza alla seconda manche di venerdì mattina quando sono stati confermati numeri assolutamente esaltanti per partecipazione ed entusiasmo degli alunni.

Terzo e ultimo appuntamento a giugno con data ancora da stabilire.