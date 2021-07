Serie B: ritorno al Monza del difensore Lorenzo Pirola, 14-0 al Real Vicenza nella prima amichevole Lorenzo Pirola è di nuovo nella difesa dell’Ac Monza, trasferito dall’Inter a titolo temporaneo annuale. Ha esordito subito nella prima amichevole estiva: 14-0 contro il Real Vicenza.

Un ritorno nel mercato del Monza. È Lorenzo Pirola di nuovo nella difesa biancorossa trasferito dall’Inter a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contro-opzione. Pirola, dopo la firma del contratto con l’amministratore delegato Adriano Galliani e il direttore sportivo Filippo Antonelli, è partito per il ritiro di Ronzone a disposizione di mister Giovanni Stroppa e ha esordito subito nella prima amichevole estiva: 14-0 contro il Real Vicenza

“Sono molto contento di tornare a Monza dove mi sono trovato benissimo, sono carico e motivato per riprovare a centrare quell’obiettivo che abbiamo mancato di poco due mesi fa” ha dichiarato il 19enne difensore brianzolo, che nella scorsa stagione in biancorosso ha collezionato 14 presenze in Serie B e due in Coppa Italia, guadagnandosi la prima convocazione nell’Italia Under 21 con cui ha preso parte all’Europeo.

Nella prima amichevole cinque gol per Maric, tripletta per Colpani e doppiette per Gytkjaer e Machin; poi un gol a testa per Armellino e D’Alessandro. Debutti per i nuovi acquisti Brescianini, Mazzitelli e Siatounis, in attesa di vedere all’opera l’ultimo arrivato Valoti.

Prossima amichevole martedì 20 luglio contro una rappresentativa locale, sempre a porte chiuse.

