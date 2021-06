Serie B: è Marco Brescianini il primo colpo estivo dell’Ac Monza È Marco Brescianini il primo rinforzo per il Monza per la stagione 2021-2022. Cresciuto nelle giovanili del Milan, è un centrocampista e arriva dall’Entella. La prima pedina di mister Stroppa in un reparto che quasi certamente perderà Davide Frattesi.

È Marco Brescianini il primo rinforzo per il Monza. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Milan, il centrocampista arriva dall’Entella dove ha disputato l’intero torneo scorso da titolare sulla mediana. Mezzala più che regista, è la prima pedina per dare a Stroppa un reparto centrale intenso e profondo, capace anche di sopperire alla dolorosa partenza di Frattesi. La società farebbe di tutto pur di trattenerlo in città, ma il prestito secco è scaduto ed il Sassuolo, così come è volontà anche del giocatore, ha intenzione di portarlo in Serie A.

Cresciuto a Erbusco, nella zona del Franciacorta, Bresciaini è il primo giocatore della prima squadra che Galliani prende direttamente dal Milan, da quando non è più al Milan.

Il mercato estivo, come di consueto la fase cruciale della preparazione della stagione per tantissime squadre che puntano ai massimi livelli del torneo, comincerà ufficialmente il primo luglio e terminerà martedì 31 agosto. Per quanto riguarda quello di riparazione, sessione aperta tra lunedì 3 a lunedì 31 gennaio.

Ac Monza Marco Brescianini primo acquisto 2021-2022

