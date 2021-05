eChampions League: “Er Caccia” del Monza vice campione d’Europa (ma vince 50mila dollari) Il player del Monza calcio Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti si è dovuto arrendere solamente in finale contro il danese Oliver Provstgaard, laureandosi così vice campione d’Europa della eChampions League di Playstation.

Niente serie A per il Monza, la consolazione è...virtuale. Questo perché l’AC Monza Team eSports, con Er Caccia, si è laureato vicecampione d’Europa di Playstation. Nella serata di venerdì 28 maggio si sono disputate le Final 8 della Uefa eChampions League, dove il player biancorosso Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti si è dovuto arrendere solamente in finale contro il danese Oliver Provstgaard. Unico giocatore di tutta la competizione a ottenere otto vittorie in altrettante partite durante negli Online Qualifiers, Raffaele si è reso protagonista anche al Knockout Stage, dove ha rimediato una sola sconfitta contro il player di Mkers OliBoli che lo ha fatto scivolare nel Loser Bracket in vista delle finali.

Cacciapuoti però si è reso protagonista nelle Final 8 di una performance stellare, iniziata con la netta vittoria ai danni del player turco “Kaan”. Il player biancorosso sconfigge poi il connazionale Lucio Vecchione, trovando nuovamente “OliBoli” nella Losers semifinal. Er Caccia ottiene la sua rivincita ed elimina il player di Mkers, ripetendosi poi nella Loser Final contro l’inglese Ethan Higgins.

Arriva così il momento della Grand Final, la finalissima, dove Raffaele incontra il danese Oliver Provstgaard. Il player biancorosso deve arrendersi al termine di due match combattutissimi, seguiti appassionatamente in diretta da oltre 20mila persone su Twitch.

«Rimane comunque un risultato storico quello di Raffaele che, oltre ad aggiudicarsi 50.000 dollari, ha portato in alto i colori biancorossi in tutto il mondo. Complimenti Raffaele!» fa sapere la società.

