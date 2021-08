Calcio, Monza fuori dalla Coppa Italia con il Cittadella. Stroppa: «Troppe occasioni non sfruttate» È già finita l’avventura del Monza in Coppa Italia. Gli uomini di mister Stroppa sono usciti contro il Cittadella, che si è imposto sui biancorossi per 2-1.

Cittadella ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di mister Gorini si è imposta 2-1 sul Monza e al prossimo turno sfiderà il Cagliari. Granata in vantaggio all’8° con Okwonkwo che salta il portiere e mette dentro la rete dell’1-0. La squadra di mister Stroppa reagisce e, al 30°, pareggia Carlos Augusto di testa. Si torna in parità, ma al 40° Tounkara è bravo ad anticipare Di Gregorio e a siglare la rete del 2-1. Nella ripresa il Monza trova il pari all’8° con Gytkjaer, ma la rete viene annullata. I brianzoli insistono ma non trovano il gol, perdono e salutano la Coppa Italia, un’avventura che invece prosegue per il Cittadella.

Al termine della sfida ha parlato il mister del Monza Giovanni Stroppa: «Sapevamo delle insidie, abbiamo preso gol evitabili in termini di attenzione, soprattutto il primo. Per quanto riguarda gli episodi meritavamo qualcosa in più, non siamo stati bravi. Bisogna lavorare, ma lo sappiamo. Speriamo di recuperare i 5/6 indisponibili presto, mi è piaciuta la reazione della squadra, il pensiero negativo sono le occasioni avute e non sfruttate, anche con un po’ di sfortuna sulla traversa di Colpani». «La fascia di capitano adesso è di Sampirisi. Bisogna lavorare sugli errori semplici di lettura, da lunedì lo faremo per migliorare, sicuramente non siamo al meglio, ma sappiamo cosa e come fare. Sul piano nervoso sono contento della prestazione, su quello tecnico siamo abituati ad un calcio più veloce e si poteva fare meglio, ma nonostante ciò abbiamo creato tante occasioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA