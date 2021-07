Calcio, il Monza acquista Caldirola: «Bentornato a casa». Il punto sul mercato Luca Caldirola è un nuovo giocatore del Monza: ora c’è anche l’ufficialità. Calciomercato: il punto sulle trattative che vedono al centro i biancorossi.

Luca Caldirola è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore proveniente dal Benevento ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni. Il centrale classe 1991 nella scorsa stagione in Serie A, con la maglia dei sanniti, ha totalizzato 25 presenze e due reti. «Dopo tanti anni di esperienze lontano da casa, Caldirola torna ora nella sua Brianza. Benvenuto Luca!», la nota del Monza.

Continua la campagna acquisti del Monza, dunque. Il primo rebus è legato proprio a una dei gioielli di questa prima fase di calciomercato, Luca Mazzitelli: dove giocherà? Può giocare sia da mezzala sia da regista. Sempre in mezzo hanno esordito nella prima amichevole della stagione, giocata in settimana contro il Real Vicenza (14-0 per i biancorossi il risultato finale) anche altri due volti nuovi della squadra, Brescianini e Siatounis, in attesa dell’entrata in condizione di Valoti. In difesa le indicazioni arrivate dalla sgambata sono relative, perché è difficile pensare a Donati e Sampirisi come braccetti della retroguardia a tre, anche se ovviamente possono farlo. È più probabile che i posti siano occupati da Pirola (ufficialmente rientrato al Monza dopo le valutazioni del caso dell’Inter proprietaria del cartellino) e proprio dal neo acquisto Caldirola. Nel reparto avanzato sono in corso i ragionamenti più interessanti: in quel ruolo il Monza deve difendere Mota Carvalho dagli attacchi e dalle lusinghe di tantissime formazioni, soprattutto di categoria superiore, e sempre in quella posizione di campo la società vuole regalarsi il top player che confermi le ambizioni di altissimo livello di una squadra che ha iniziato con il piede giusto la stagione ma anche ancora ha tantissimi punti di domanda in vista delle prime uscite ufficiali di metà agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA