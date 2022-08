Varedo, Villa Bagatti: la riviera romagnola dietro casa con il Festival dei Sapori

Gnocco fritto, tagliatelle al ragù, piadina romagnola, affettati misti: a Varedo come a Rimini. Villa Bagatti a cielo aperto, il Festival dei Sapori Made in Brianza (via Vittorio Emanuele II, telefono 3347055481 e-mail ) info@viaaudio.it prova a trapiantare la joie de vivre della cucina emiliano romagnola a chilometri zero.

Varedo, Villa Bagatti: festa non stop dal 25 al 28 agosto

Dal 25 al 28 agosto, dalle 18.30 alla 1 di notte (domenica non stop dalle 11 del mattino fino alle 24), nello splendido giardino storico ideato alla fine dell’Ottocento dai baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, si respireranno i sapori di una cucina tradizionale che è sinonimo di gusto e piacere, anche per la presenza di una altrettanto importante cantina di vini e amari. E anche la musica sarà in tema con la spensieratezza della Riviera romagnola. Un viaggio gastronomico ma anche culturale che farà la gioia di tante famiglie. L’ingresso è gratuito e la prenotazione non è necessaria.

Varedo, Villa Bagatti: per i bambini gonfiabili e animazione

Oltre al bar e al ristorante, c’è anche la possibilità dell’asporto e del take away. Per i più piccoli – proprio come a Riccione – ci sarà un’area divertimento, con gonfiabili e animazione. Giovedì 25 agosto, la serata Drink nel Bosco (con una selezione di cocktail a cinque euro); venerdì 26 agosto, omaggio a Lucio Battisti con Pollio & Magnelli; sabato 27 agosto, tributo a Max Pezzali e agli 883; domenica 28 agosto, Jazz in The Park dalle 17:30.