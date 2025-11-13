Volley: Numia batte Il Bisonte, Egonu record con 6mila punti

Vittoria in rimonta sul Bisonte Firenze per la Numia Vero Volley nella serata del record di 6mila punti segnati da capitan Paola Egonu in competizioni di Lega Volley. All’Allianz Cloud la squadra di Lavarini ha vinto per 3-1 con parziali di 24-26; 25-13; 25-18; 25-17 ed è salita a 22 punti e blindano il terzo posto in classifica.

Volley: Numia batte Il Bisonte, il ritorno di Akimova e 21 punti del capitano per il record

La Numia sorride anche per il ritorno dell’opposta Vita Akimova, che dopo un lungo infortunio alla spalla torna in campo e va a referto con 5 punti. Per Egonu 21 punti per il record, a 26 anni, nelle competizioni di Lega Volley Femminile, poi Piva (14 punti) e Lanier (MVP con 17 punti e 65% di ricezione positiva).

Volley: Numia batte Il Bisonte, sabato al Forum con Igor Novara la sfida casalinga per entrambe

Sabato 15 novembre all’Unipol Forum di Assago arriva la Igor Gorgonzola Novara per una sfida che regalerà spettacolo. Fischio di inizio alle ore 20.30: per la prima volta una organizzazione congiunta permetterà a entrambe le squadre di giocare in casa.