Vimercate: le Rane Rosse si mettono al collo altre 30 medaglie

Si sono svolti dal 28 luglio al 4 agosto i Campionati Estivi Categoria di Nuoto e gli atleti In Sport Rane Rosse di Vimercate hanno recitato un ruolo da protagonista nella manifestazione: più di 30 medaglie conquistate, primo posto nella categoria Juniores e terzo posto nella classifica generale maschile.

La coppa per il primo posto nella categoria Juniores

Vimercate: le Rane Rosse con le affermazioni di Spediacci e Gaetani

Prestazioni super per Spediacci che nella categoria Juniores si mette al collo ben 6 medaglie: oro nei 200 stile, 400 misti e nelle staffette 4×100 stile (insieme a Linty, Locchi e Benincà), 4×200 stile (Locchi, Corazza e Benincà) e 4×100 misti (Locchi, Linty e Corazza) oltra a un argento nei 200 misti. Poker d’oro per Erika Gaetani nelle Cadette: l’atleta allenata da Gianni Zippo domina nei 50, 100 e 200 dorso e nei 50 farfalla.

Erika Gaetani

Simone Spediacci

Vimercate: le Rane Rosse e le staffette d’oro

Doppietta di medaglie per Brambillaschi, oro nei 100 dorso e argento nei 50 dorso Cadetti. Medaglia più pregiata anche per Ongaro nei 100 rana Ragazzi, Bressan nei 200 Rana Cadetti e Remorini nei 200 dorso Ragazzi. Per quest’ultimo, sempre nella categoria Ragazzi, anche un argento nei 100 dorso e due bronzi nei 200 farfalla e nei 200 misti. Oro anche per la staffetta Cadetta 4×100 misti con Narchialli, Piscopiello, Borrelli e Gallo, infine medaglia d’argento per Piscopiello nei 50 rana.Grande soddisfazione per Borrelli, Locchi e Spediacci che durante la manifestazione sono stati premiati, insieme agli altri compagni di nazionale, per la vittoria della classifica per nazioni della squadra Juniores agli Europei di Otopeni.