Universal Solaro trionfa al Pulcino d’Oro, ora le finali con Benfica e River Plate

Hanno dovuto superare l’Accademia Inter in finale, ma anche colossi del settore giovanile come Atalanta e Como affrontati e battuti lungo il percorso, i ragazzi dell’Universal Solaro per trionfare nelle selezioni regionali di Villa Cortese del Pulcino d’oro, quello che è considerato il più importante torneo internazionale riservato alla categoria. La squadra allenata da mister Saverio Bottalico ha affrontato e superato 32 tra le migliori scuole calcio della Lombardia per riuscire staccare il pass per le finali che si terranno a Levico Terme con la partecipazione di tante big europee e mondiali del calcio, come River Plate, Benfica, Rb Lipsia, Middlesbrough e molte altre.

A giugno le finali a Levico Terme

Un successo che l’Universal, riconosciuta scuola calcio Inter, aggiunge ad una già ricca bacheca di trionfi a livello giovanile, con una propulsione che ha portato la società del paese a misurarsi senza sfigurare, anzi talvolta battendo, alcuni dei più blasonati club d’Italia. L’avventura continuerà ora a giugno, quando i giovani calciatori solaresi approderanno all’atto conclusivo del Pulcino d’oro dove rappresenteranno la miglior squadra di tutta la Lombardia.