Una scuderia della Brianza nel Mondiale Supersport: debutto a Philip Island per il Vince64

Ha chiuso al 12esimo posto il pilota scozzese John McPhee che corre nel Campionato mondiale Supersport di motociclismo per il team Vince64 (Vince64 by Puccetti Racing): e qualcosa di più è mancato per colpa di coppia di oche.

Resta comunque una buona notizia per la scuderia di Briosco fondata nel 2021 da Vincenzo Scandizzo che, dopo le due wild card nel mondiale Superbike 2021 e l’esperienza nel Campionato italiano velocità, ha deciso quest’anno di tuffarsi nel WorldSsp che ha debuttato a Phillip Island, in Australia. Per la nuova avventura e con il consiglio di Max Biaggi, il team brianzolo ha scelto il pilota scozzese.

Vince64 e McPhee: il pilota e la squadra

Il Vince64 by Puccetti Racing

Nato a Oban il 14 luglio 1994, McPhee nel 2010 ha concluso al quinto posto nel Campionato nazionale 125, debuttando anche nel mondiale. Poi ha maturato importanti esperienze sia nel Cev sia nel Civ e nel 2013 ha corso la sua prima stagione completa nel mondiale Moto3, con 4 vittorie e 16 podi in pista per il Max Racing Team di Biaggi. Per il Vince64 corre con una Kawasaki ZX-6R, in alleanza con Manuel Puccetti del Kawasaki Puccetti Racing.

Vince64 e McPhee: il debutto australiano

McPhee in Australia ha chiuso sul podio Gara 1 e nella seconda, racconta il suo team, è andato in rimonta partendo dal fondo dello schieramento fino alla testa del gruppo di piloto inseguitori. “Una bella lotta in pieno stile Supersport che avrebbe potuto regalarci altre emozioni sul finale – scrive il Vince64 -, ma dopo qualche ritiro e caduta, la corsa è stata interrotta prima del tempo per una singolare

invasione di pista da parte di due oche di Cape Barren, intente a pascolare in mezzo al tracciato. Esposta la bandiera rossa a due terzi di prova completati, il nostro pilota è giunto 12esimo“.

“Nei dodici giri portati a termine dei diciotto previsti, con un tempo di 1’35.423 e la miglior velocità di punta assoluta di 281,3 km/h, potevamo cogliere qualche punto in più, ma siamo soddisfatti per la gara di John e di com’è andato complessivamente il weekend” scrivono i brioschesi. “Sicuramente un’altra gara sul bagnato avrebbe dato a John la possibilità di ripetere la prestazione di Gara 1, in quanto molto performante con la pioggia – ha detto Scandizzo -. Siamo stati sfortunati nei test precampionato dove abbiamo saltato Portimão e la prima giornata qui in Australia, ma sono convinto che macinando chilometri, il nostro pilota sarà sicuramente nei primi posti”.

Vince64 e McPhee: il campionato

Il Vince64 by Puccetti Racing

Il Vince64 dopo il debutto è quarto in classifica generale e si prepara al tracciato di Mandalika in Indonesia. Poi sarà la volta a fine aprile per Assen nei Paesi Bassi, Catalogna, Misano in Italia, Donington nel Regno Unito, Most in Repubblica Ceca e quindi Magny Cours in Francia, poi Aragona e Portimao in Portogallo, infine Villicum in Argentina a ottobre.