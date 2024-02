Udinese-Monza 0-0, le pagelle: Di Gregorio e solidità la ricetta di Palladino

UDINESE-MONZA 0-0 (0-0)

UDINESE (3-5-2) Okoye 6; Perez 6, Giannetti 6.5, Kristensen 6; Pereyra 5.5 (12’st Ehizibue 6), Lovric 6.5, Walace 6, Payero 5.5 (23’st Samardzic 6), Zemura 5.5 (23’st Kamara 6); Thauvin 6.5 (42’st Brenner n.g.), Lucca 6.5. A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Ferreira, Tikivic, Brenner, Kabasele. All.: Cioffi 6

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 7; D’Ambrosio 5.5 (38’st Izzo n.g.), Pablo Marì 6.5, Caldirola 5.5 (1’st Carboni 6); Ciurria 5.5, Bondo 6, Pessina 6, Birindelli 5.5 (12’st Zerbin 6); Colpani 5.5 (12’st V.Carboni 5.5), Mota Carvalho 6 (28’st Pedro Pereira 6); Djuric 5.5. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Gagliardini, Machin, Akpa-Akpro, Colombo, Bettella, Maldini, Kyriakopoulos. All.: Palladino 5.5

Di Gregorio 7 Come sempre, la sua presenza si nota. È decisivo su Thauvin e Lucca, e anche quando i compagni non aiutano Payero spara in curva. Miglior portiere italiano del campionato, per distacco

D’Ambrosio 5.5 I braccetti soffrono negli spazi che apre Lucca, lui deve quasi sempre rincorrere e non necessariamente riesce a chiudere. Meglio nel secondo tempo (38’st Izzo n.g.)

Pablo Marì 6.5 Decisamente il migliore del pacchetto arretrato, non paga nei duelli e riesce quasi a segnare. Passo in avanti per tornare ai livelli dell’anno scorso, d’elite per la lotta salvezza

Caldirola 5.5 Lucca gli salta in testa e ci sta, prova a rispondere con esperienza e fisico, non sempre ci riesce (1’st Carboni 6 Entra con convinzione, bello ruvido e pronto alla battaglia. Giusto così)

Ciurria 5.5 Gli manca lo sprint, la corsa in tecnica e velocità non è più la stessa, deve riciclarsi in copertura e in qualche modo ci riesce

Bondo 6 Ci mette tanta energia e in copertura è preziosissimo, anche in zone di campo che non gli dovrebbero appartenere. Non fa nient’altro, ma quanto meno è d’aiuto

Pessina 6 Onnipresente, perché i centrocampisti del Monza hanno mezzo globo terracqueo da coprire, sbaglia logicamente qualche pallone. Scusabile

Birindelli 5.5 Un po’ casuale nelle corse, meno bello, efficacie e presente rispetto alla sfida col Sassuolo (12’st Zerbin 6 Mette in mostra la gamba, la forza si vede, ora deve trovare spazi e tempi per rendere gli strappi efficaci. Passo successivo non dell’avventura al Monza, ma di tutta la carriera)

Colpani 5.5 Confinato sull’out di destra, senza la possibilità di scaricare palla su una punta statica ma sempre coperta, non trova mai il modo per rendersi pericoloso (12’st V.Carboni 5.5 Il giocatore di strappi fatica quando gli spazi sono congestionati)

Mota Carvalho 6 L’idea che possa essere l’unico in grado di accelerare è piuttosto acclarata, gli vanno tutti addosso, fa cose che lo portano alla sufficienza (28’st Pedro Pereira 6 Contenimento più di tutto, controllando la fascia)

Djuric 5.5 Primo tempo completamente isolato, fuori dal gioco e coperto dagli avversari, nella ripresa lotta e ne tiene qualcuna di più. La lotta è il motivo per il quale gioca 90 minuti

Palladino 5.5 Il primo tiro in porta al novantesimo è un segnale: ottiene un punto, è quello che voleva, ma per vincere serve qualcosa in più. Oggi però fa un passo avanti verso la salvezza e alla fine è quello che conta