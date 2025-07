Ottimi risultati sono stati ottenuti da atleti del Tri Team Brianza Lissone in gare disputate a Lovadina e a Lecco.

A Lovadina, in provincia di Treviso, si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Triathlon individuali e a Staffetta 2+2, gare Promozionali e la Coppa delle Regioni.

Nella struttura del Centro “Le Bandie”, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto, si sono svolte gare molto intense e coinvolgenti nelle quali erano presenti numerosi atleti del Tri Team Lissone con una sottolineatura particolare per Giacomo Giorgini che nella categoria junior ha chiuso al 12esimo posto, quindi per Lucia Broggini (Youth B) che rientrata dopo un lungo stop ha conquistato il 29esimo posto mentre nella gara Youth A Riccardo Lauria e Stefano Giorgini hanno chiuso al 14esimo e al 17esimo posto.

Lissone Triathlon Broggini Lucia a Lovadina 2025 Lissone Triathlon Murero Federico a fine gara Lecco 2025

Dopo le prove individuali si sono disputate quelle a Staffetta 2+2 per le categorie Junior e Youth e per il bellissimo format promozionale (non assegnava titoli italiani) della staffetta “Sviluppo”. In quest’ultima specialità Giacomo Giorgini ha conquistato il primo posto con il Team Nord Ovest (sesto per il team con Lauria e la Broggini). Inoltre Giorgini ha vinto la medaglia d’argento nella Coppa delle Regioni con la Lombardia Junior 2.

Triathlon, TTB Lissone: i risultati del classico appuntamento a Lecco

A Lecco domenica è andato in scena il classico Triathlon sprint al quale erano erano presenti ben 28 atleti del Tri Team Brianza: una vera spedizione, tra le acque del lago e le montagne, che ha regalato podi, piazzamenti e tanta adrenalina. Sul podio assoluto un super Federico Murero, argento con una prestazione maiuscola (crono 51’24”) e primo posto per il lecchese Andrea Balestreri (Team Valdigne) in 51’14” ma altrettanto importante il quinto di Simone Ceddia (TTB-Crono 54’04”). Podi di categoria per Daniele Meroni (2° M1), Matteo Vismara (3° M1), Laura Michelucci (3ª M3), Elisa Montrasio (2ª M2) e Giorgia Marina Caccamo (3ª M4). Significativo il commento di Elisa Montrasio: «Ritorno alle gare veloci… che divertimento! Con un bel gruppone TTB è sempre pura gioia! Ed è andata molto meglio del previsto per me un argento insperato».