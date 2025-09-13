Brianza Sud Sport

Triathlon, piazzamento da incorniciare per Giulia Bergamin (Team Brianza di Lissone)

L'atleta della Polisportiva Team Brianza, sezione triathlon, di Lissone ha conquistato il sesto posto nella Europe Triathlon Junior Cup, ospitata a Zagabria
di
Giulia Bergamin in azzurro a Zagabria
Giulia Bergamin in azzurro a Zagabria

Un piazzamento da incorniciare per Giulia Bergamin. L’atleta della Polisportiva Team Brianza, sezione triathlon, di Lissone lo ha conquistato, nella Europe Triathlon Junior Cup, ospitata a Zagabria nei pressi del lago Jarun, palcoscenico di un duello di resistenza e cuore tra tutti i concorrenti. La Bergamin al suo rientro in una manifestazione internazionale al termine di una prova intensa, caratterizzata da sprint e alternanza continua tra nuoto, bici e corsa, ha chiuso con una splendida sesta posizione onorando la maglia azzurra.

Risultato che il coach Max Caprotti così commenta. “Brava Giulia. Le sue performance in acqua e in sella sono state superlative, nonostante non sia al top della forma, mentre nel podismo ha mostrato segnali di progresso incoraggianti. E la sua generosità verso le compagne di squadra ha evidenziato un carattere solido e altruista. Siamo tornati sugli standard di inizio anno, ma c’è da lavorare molto per arrivare al livello delle migliori, ma nel complesso è stata una prestazione importante”.

Da sinistra Meroni, Toppi, Giardini e Formillo a Lavarone

Triathlon Brianza di Lissone terzo nella classifica nazionale Cross Filtri

La Junior Cup si è svolta a Zagabria che quest’anno si è trasformata in centro europeo del triathlon giovanile.

In Italia si è disputata la prova finale del circuito Cross Fitri di triathlon. A Lavarone, l’Alpe Cimbra ha fatto da cornice aa una prova spettacolare: da una parte il lago, dall’altra i sterrati tra i boschi e l’ascesa al Monte Rust. In questo scenario, hanno gareggiato quattro atleti TTB con questi risultati: Valentina Giardini – 14ª assoluta, 3ª S4; Daniele Meroni – 44mo e 5° M1; Felipe Toppi – 79mo e 10° S3; Paolo Formillo – 127mo e 14° M2.

Ma il vero traguardo non è stato solo quello di tagliare la finish line di Lavarone. Infatti grazie alla straordinaria partecipazione di tanti atleti nelle tappe di Annone e Triuggio uniti ai piazzamenti in questa prova finale, il Team Triathlon Brianza ha centrato l’obiettivo stagionale: il terzo posto nella classifica nazionale di circuito Cross Fitri.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

Tags