Un weekend da ricordare per il Triathlon Team Brianza, che si è presentato con venti atleti al via del Triathlon Olimpico di Peschiera del Garda e con altri sei alla Coppa delle Regioni Age Group disputata a Roma.

Triathlon: Murero trionfa a Peschiera del Garda

Federico Murero festeggia la vittoria

In particolare, a Peschiera del Garda, Federico Murero con una grande prestazione ha conquistato il primo posto assoluto e con il crono 1h57’17” ha inflitto un distacco di quattro minuti a Marco Arnaudo (K3 Cremona) e di oltre sei a Luca Barbagalli (Doloteam), classificatisi nell’ordine secondo e terzo. Nella gara sprint, Elia Finazzo si è classificato al quinto posto assoluto, a 1’14” da Andrea Balestreri (Valdigne Triathlon), primo classificato con il crono di 59’36”; nella categoria Juniores Giulia Bergamin si è classificata al primo posto nel settore femminile, dove con il crono di 1h12’41” ha staccato di 2’07” Elisa Bellotti (Tri Swin) e, nel settore maschile, Giorgio Giacomini al secondo a soli otto secondi dal vincitore Giovanni Pavanello (Asd Triathlon del Piave). Infine, Marco Sfranzone ha vinto l’argento nella categoria M3.

Triathlon: positivi i riscontri nella Coppa delle Regioni

Nella prima Coppa delle Regioni riservata agli Age Group svoltasi a Roma EUR con la formula mixed relay 2+2 sul percorso della World Triathlon Cup e con al via una settantina di squadre in rappresentanza di tutte le regioni per un totale di quasi 300 atleti, grande partecipazione all’evento della Polisportiva Team Brianza di Lissone, sezione Triathlon, che ha schierato sei atleti, tutti inseriti nelle quattro staffette presentate dal comitato regionale lombardo Fitri. Per l’occasione gli atleti lissonesi che hanno indossato il body con i colori della Lombardia hanno conquistato il quinto posto Master nella staffetta con Luca Giorgini, quindi il decimo nella categoria Seniores con Valentina Giardini e Simone Ceddia. Molto brave anche Martina Ripamonti e Micaela Beccalli nella Lombardia Seniores piazzatasi al ventisettesimo posto e Laura Michelucci al ventesimo posto nella Lombardia Master.