Tortu alla Juventus: “Se serve sulla fascia, io ci sono”

Le scarpe da running tradiscono lo sport preferito. Ma Filippo Tortu sarebbe disposto a cambiare sport per dare una mano alla sua Juventus, in crisi di risultati in Italia e in Europa. Lo ha fatto sapere con un post scherzoso sui social: “Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono” ha scritto corredando la foto in cui palleggia con un smile e l’hashtag di casa bianconera #FinoAllaFine.

Il bronzo europeo dei 200 metri, e oro olimpico della 4×100, è noto tifoso della Juve ed è stato spesso ospite allo Stadium, ricevendo anche una maglia personalizzata.