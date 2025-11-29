Monza Sport

Tiro con l’arco: medaglie e piazzamenti, brianzoli a caccia di punti per gli italiani indoor

Arcieri brianzoli in gara per accogliere punti per essere ammessi ai campionati indoor di tiro con l’arco con in palio titoli tricolori.
Raccogliere punti per essere ammessi ai campionati indoor di tiro con l’arco con in palio titoli tricolori. Per centrare questo obiettivo numerosi arcieri delle società Bosco delle Querce – Seveso, Arco Monza e Brianza, Arc.del Borgia UsmateVelate, Burarco Vimercate e Arc.del Sole Solaro hanno gareggiato a Venegono Inferiore e a Bussero.

Tiro con l’arco: medaglie e piazzamenti, la gara di Bussero

In quest’ultima località, in una prova interregionale, importanti risultati sono stati conquistati da tiratori d’arco dell’Asd Arcieri del Borgia. Nell’arco nudo, Chiara Giorgeschi (senior) e Attilio Sala (master) hanno vinto il bronzo; anche due squadre maschili di UsmateVelate nell’olimpico hanno vinto la medaglia quella d’oro dal team master (G.Scaccabarozzi, R.Pirovano, D.Zanforlini) e quella di bronzo dai senior M.Scaccabarozzi, R.Ronchi, N.Martino. Inoltre l’arciera senior Daniela Sangiorgio (Arco Monza e Brianza) ha vinto l’oro nell’arco nudo e Daniela Maggioni (Bosco delle Querce-Cat.master) il bronzo nell’olimpico.

Tiro con l’arco: medaglie e piazzamenti, a Venegono Inferiore

A Venegono Inferiore gli arcieri brianzoli hanno dominato la prova vincendo medaglie individuali e anche con le squadre. Nella specialità arco olimpico Virginia Rizzi, Chiara Marika Fabrizi e Eleonora Bezza (Burarco Vimercate)  hanno occupato l’intero podio aggiungendo poi l’oro nella prova a squadre. Primo posto individuale nei master anche per Massimo Valenti (Bosco delle Querce) che con Massimo Prandini e Paolo Nozza ha portato a casa l’oro a squadre.

Nei master importante bottino di medaglie per gli atleti dell’Arco Monza e Brianza: nell’olimpico Maurizio Cecchetto ha vinto il bronzo quindi con Massimo Marenghi Maurizio Parravicini il bronzo a squadre; nell’arco nudo la senior Daniela Sangiorgio l’oro; ancora i master Valerio Montanari e Francesco Sgura rispettivamente l’oro e il bronzo e poi con Attilio Vignola l’oro a squadre. Infine gli atleti della società Arcieri del Sole di Solaro, imbattibili nell’arco nudo, hanno occupato l’intero podio con i senior Emiliano Giuranno, Ettore Sivieri Fabio Capoferri e aggiunto l’oro a squadra; Jessica Gallinaro ha vinto l’argento nella categoria master.

