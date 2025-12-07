Arcieri brianzoli da protagonisti nell’indoor di tiro con l’arco svoltasi a Olgiate Molgora e organizzata dalla Polisportiva Aurora – Asd Drago Azzurro. Innanzitutto, per la prima volta in questa fase invernale delle gare, sono saliti sul podio tre tiratori d’arco della Compagnia Arcieri Seregno. Sono Giorgio Tessaro che ha vinto argento nell’olimpico, categoria senior, quindi nella specialità compound Fabio Severino (senior) e Valter Elli (master) entrambi premiati con il bronzo.

Tiro con l’arco: incetta di medaglie indoor per i brianzoli, i risultati a Olgiate Molgora

Decisamente più consistente il bilancio degli Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza che hanno portata a casa sei medaglie individuali e tre con le squadre. Nell’olimpico quelle individuali sono state vinte da Mattia Amati (oro) e da Andrea Ballo (bronzo); nel compound dai senior Andrea Magni (oro) e da Dario Ferli (argento); nell’arco nudo dalla bravissima Alessia Passoni (senior, oro) e da Valerio Montanari (master, bronzo). Le squadre senior monzesi hanno vinto medaglie nell’olimpico e nel compound le medaglie d’oro e quindi quella di bronzo nell’arco nudo.

Tiro con l’arco Arcieri del Borgia a Olgiate M. da sx A.Galimberti C.Moreghello M.Malugani

Gli Arcieri del Borgia di UsmateVelate, nell’olimpico hanno vinto una medaglia d’oro nella categoria senior con Caterina Moreghello ed una di bronzo con la squadra maschile. Due medaglie di bronzo nell’olimpico anche per arcieri master della Polisportiva Besanese di Besana in Brianza: una individuale con Massimo Frison, l’altra con la squadra maschile. Nell’arco nudo fari puntati sugli atleti senior dell’Asd Arcieri del Sole di Solaro: Luigi Moreschi ed Emiliano Giuranno hanno vinto, nell’ordine, l’oro e il bronzo e aggiunto anche un altro oro nella prova a squadre completata da Marco Maiocchi.

A Olgiate Molgora nell’elenco delle premiate c’è stato spazio per atlete master della Brianza: due sono tesserate alla Polisportiva Bellusco, sezione tiro con l’arco e cono Margherita Gironi per aver vinto l’oro nell’olimpico e Simona Biella l’argento nell’arco nudo; bronzo anche per Virginia Rizzi (Burarco Vimercate) nell’olimpico.