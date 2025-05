Tiro con l’arco: Giaccheri vince la settima, la Brianza festeggia ai regionali

Settima vittoria stagionale per Tanya Giada Giaccheri. L’atleta di Meda che gareggia per il Centro Sportivo Aeronautica Militare l’ha conquistata a Montesegale (Pavia), in una impegnativa gara nazionale inserita nel ranking organizzata dagli Arcieri Ardivestra. Nell’arco olimpico, categoria senior, Tanya ha totalizzato 619 punti ben 50 in più rispetto a Sara Betta (Arc.Voghera), seconda classificata. A Montesegale hanno gareggiato e ottenuto importanti risultati anche arcieri dell’Arco Monza e Brianza: nell’olimpico, i senior Sabrina Tanzi e Massimo Valenti si sono classificati al terzo posto; la squadra monzese con M.Valenti, Mattia Amati e Andrea Ballo ha vinto l’oro e, nell’arco nudo, Alessia Passoni si è classificata prima nei senior. In questa competizione, in base al regolamento, gli arcieri dopo una gara di qualifica per un totale di 72 frecce su bersagli da 122 cm di diametro alla distanza di 70 metri, sulla stessa distanza hanno effettuato scontri diretti da 12 frecce per la classifica finale.

Seveso Tiro con l’arco da sinistra Giaccheri Pavone Rota 1

Tiro con l’arco: i brianzoli al campionato regionale

Gli arcieri brianzoli hanno ottenuto importanti risultati anche nel Campionato lombardo tiro di campagna svoltosi a Carvico. Innanzitutto hanno vinto medaglie, nelle rispettive classi, questi arcieri dell’Asd Bosco delle Querce Seveso: il master Paolo Nozza (oro) nell’olimpico; Giorgia Rota (argento, senior) nel compound; Eric Esposito (oro, senior) nell’arco nudo. La squadra maschile di Seveso (E.Esposito, Valerio Ravasi, Paolo Nozza) ha vinto il titolo di classe; quella femminile con Chiara Pavone, Giorgia Rota e Tanya Giaccheri rientrata da Montesegale, l’argento. Inoltre la junior Federica Gobbato (Comp.Arc.del Sole Solaro) ha vinto il bronzo nell’arco nudo.

Anche nel campionato regionale assoluto gli arcieri di Solaro hanno conquistato importanti risultati: Andrea Beraldo il primo posto nel compound, Pietro Maiocchi il terzo nell’arco nudo. Nel rendiconto della società Bosco delle Querce spiccano il primo posto di Eric Esposito nell’arco nudo e il terzo di Paolo Nozza nell’olimpico quindi il primo posto assoluto delle squadre maschile, femminile e mixed olimpico, quindi il secondo nel settore arco nudo.