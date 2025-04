Tiro con l’arco: brillano Giaccheri e i giovani brianzoli al Pinocchio

Sesta vittoria stagionale per Tanya Giada Giaccheri. L’atleta di Meda che gareggia per il Centro Sportivo Aeronautica Militare l’ha conquistata a Milano nella impegnativa prova 72 frecce valevole per la qualificazione ai Campionati italiani.

Tiro con l’arco: Giaccheri e i brianzoli alla qualificazione agli Italiani

Nella divisione arco olimpico, categoria senior, nelle sessioni di tiro, Giaccheri ha totalizzato 632 punti ben 35 in più rispetto a Sara Betta (Arcieri Voghera), seconda classificata. A Milano hanno gareggiato e ottenuto importanti risultati altri arcieri brianzoli: nell’olimpico, il senior Massimo Valenti (Arco Monza e Brianza) si è classificato al secondo posto; la squadra monzese completata da Amati e Ballo ha vinto l’oro. I giovani arcieri Alessandro Arosio e Maristella Spinelli, entrambi Polisportiva Besanese si sono classificati rispettivamente al primo e al terzo posto gareggiando nella categoria allievi e ragazze. Inoltre gli atleti della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro hanno vinto nove medaglie, sei individuali e tre d’oro con le squadre, innanzitutto nel compound con quella dei senior Beraldo, Casiello, Palmieri; quindi nell’arco nudo ancora con i senior Maiocchi, Moresch, Giuranno e con i master Volpi, Trolese, Sivieri. Infine nell’olimpico, Thomas Colombini è salito sul secondo gradino del podio della categoria ragazzi, superando il compagno di colori Davide Bosatra.

Seveso Tiro arco gruppo giovani arcieri a Telgate 2025

Tiro con l’arco: i giovani alla fase invernale del Trofeo Pinocchio

A Telgate, si è tenuta la fase invernale regionale del Trofeo Pinocchio. Nato come Giochi della Gioventù, il Trofeo accoglie gli atleti più giovani sia già agonisti, sia alle primissime armi che gareggiano in diverse classi anagrafiche in base all’anno di nascita. In questa competizione cinque piccoli arcieri del Bosco delle Querce di Seveso (Alessio Conti, Thomas Somaschini, Emma Porro, Giorgia Bottan, Tommaso Frigerio) e quattro della Compagnia Arcieridel Sole di Solaro (Leonardo Banfi, Thomas Colombini, Davide Bosatra, Gabriele Borzì) hanno portato a casa risultati notevoli. La fase estiva del Pinocchio si terrà a Brescia il 18 maggio.