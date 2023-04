Spezia-Monza 0-2, le pagelle: Ciurria e Carlos, le ali che fanno volare i biancorossi

Spezia-Monza 0-2 (0-1)

Marcatori: pt 21’ Ciurria, st 48’ Carlos Augusto

Spezia (4-3-3) Dragowski 6.5; Amian 6, Wisnieski 6, Ampadu 6 (42’st Nikolau n.g.), Bastoni 5.5 (13’st Reca 6); Ekdal 6, Esposito 5, Kovalenko 5 (13’st Agudelo 5); Gyasi 5.5 (35’st Krolis n.g.), Shomurodov 5.5, Verde 6 (13’st Cipot 6). A disp.: Zoet, Marchetti, Bourabia, Sala, Ferrer, Caldara, Nikolau. All.: Semplici 5

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 7; Izzo 6, Pablo Marì 7, Caldirola 6.5; Ciurria 7 (32’st Valoti n.g.), Pessina 6.5, Rovella 6 (16’st Machin 6.5), Carlos Augusto 7; Colpani 6 (16’st Birindelli 5.5), Caprari 6 (21’st Petagna 5.5); Mota Carvalho 6 (32’st Sensi n.g.). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Gytkjaer, Carboni, Ranocchia, Antov, Vignato. All.: Palladino 7

Di Gregorio 7 L’Uomo Digre è miracoloso su Kovalenko, pulitissimo su tutti gli altri e di piede lancia di nuovo l’azione del vantaggio, evidentemente ci ha preso gusto

Izzo 6 Dal suo lato lo Spezia non esiste e quelle poche volte che avanza lui lo rispedisce indietro

Pablo Marì 7 Di testa, di sinistro, di destro chiude e rilancia l’azione, non si può volere nulla di più

Caldirola 6.5 Anticipa anche la sua stessa ombra, sempre davanti agli avversari

Ciurria 7 Il soprannome Fante gliel’hanno dato proprio a La Spezia, vuol dire “ragazzo”, oggi questo “ragazzo” segna il quinto gol della sua prima stagione in Serie A (32’st Valoti n.g.)

Pessina 6.5 Non c’è un momento difficile dal quale emergere, ma se mai fosse servito lui sarebbe stato il primo ad andare in testa al gruppo. Capitano, sempre

Rovella 6 In dubbio alla vigilia, perché le gioca sempre tutte al volume massimo, finché sta in campo non sbaglia mai la posizione (16’st Machin 6.5 Da vero ex trequartista annusa l’inserimento di Carlos e lo spedisce in porta)

Carlos Augusto 7 Quando innesca il turbo lascia le strisce sull’erba, quell’allungo al 93’ è spettacolo puro

Colpani 6 Mancino uncinato sempre a disposizione quando c’è da prendere il pallone (16’st Birindelli 5.5 Entra con la voglia di spaccare tutto, alla prima entrata falcia un avversario, non il massimo)

Caprari 6 La qualità non può nasconderla, anche se spesso è lui a nascondersi in alcuni tratti della partita (21’st Petagna 5.5 È vero che ci si mette da solo, ma da soli davanti alla porta bisogna segnare)

Mota Carvalho 6 Sfida sulla corsa la difesa spezina e devono marcarlo in due, anche così si creano spazi per i compagni (32’st Sensi n.g.)

Palladino 7 È il primo ad accendersi se il suo Monza nicchia e la squadra lo segue, sempre. 43 punti in 26 giornate, entra nella parte sinistra della classifica, letteralmente vola