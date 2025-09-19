Sovico: Festa dello sport, Riboldi e Rossetti protagonisti. E le Olimpiadi

Ci sono sovicesi che portano in alto il nome della paese grazie allo sport: il Comune li premia grazie alle segnalazioni dei cittadini. Storie da raccontare e imprese da celebrare: la Festa dello Sport andata in scena nel fine settimana al centro sportivo comunale di Sovico è stata non solo occasione per le società sportive di mettersi in vetrina ed incontrare gli appassionati di tutte le età, ma anche una manifestazione privilegiata per sottolineare con riconoscimenti ufficiali le doti di grandi atleti sovicesi.

Sovico Festa Sport 2025 Sovico Festa Sport 2025

Sovico: Festa dello sport, premiati anche Cai e Velo Club

Coloro che, in diverse specialità agonistiche, ed appartenenti ad altrettante società sportive locali e non, consentono alle proprie origini di nascita di essere esaltate. Ed è così che anche quest’anno sono stati assegnati dall’amministrazione comunale i premi

“Una vita per lo sport” andato alla straordinaria podista Ombretta Riboldi e “Lo sportivo dell’anno” assegnato ad Alessandro Rossetti, campione di kick boxing.

Consegnato inoltre uno speciale riconoscimento a Cai Sovico e Velo Club Sovico che festeggiano rispettivamente i 40 anni e i 50 anni dalla nascita.

Sovico: Festa dello sport, anche le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Una giornata dedicata allo sport che quest’anno si è arricchita della promozione regionale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e che ha portato al centro sportivo tanto atleti e società che in Sovico rappresentano un tessuto sociale importante e molto ricco. Anche di autentici campioni.