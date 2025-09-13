“Nel posto giusto- storie da un box”: lo speciale di Sky realizzato con la collaborazione di Beta Utensili di Sovico. Un viaggio esclusivo dietro le quinte del team di Moto2 SpeedRs durante un weekend di MotoGP, per celebrare il valore del lavoro di squadra. Dietro ogni vittoria e pilota in pista, lontano dai riflettori, c’è sempre il lavoro instancabile e silenzioso di una squadra, che rende ogni impresa possibile. È questo il messaggio al cuore di “Nel posto giusto – Storie da un box”, lo speciale Sky realizzato in partnership con Beta Utensili, in onda dal 12 settembre sui canali Sky Sport – tra cui Sky Sport MotoGP -, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Beta Utensili: il Motorsport è nel Dna aziendale

Una splendida immagine scattata nei box



Girato grazie al contributo di Beta Utensili -leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro e presenza fissa nei box delle principali scuderie– è un vero e proprio film-documentario, capace di far vivere in prima persona allo spettatore un mondo fatto di passione e sacrificio, mostrando da vicino (come mai prima, con interviste inedite ed emozionanti riprese su aspetti ancora poco conosciuti) la quotidianità del team SpeedRs di Moto2 di Luca Boscoscuro e dei suoi piloti, Alonso López e Celestino Vietti. Lo speciale valorizza il lavoro di tecnici e meccanici che, tra prove, qualifiche e corse contro il tempo, operano senza sosta per mettere a punto la moto e affinare ogni dettaglio in vista della gara. «Il Motorsport è parte del dna del Gruppo Beta: da oltre cinquant’anni ci porta a vivere emozioni uniche ed intense. Per noi non è soltanto passione: è un laboratorio da cui, ogni giorno, possiamo imparare, metterci alla prova e acquisire esperienza sul campo per innovare costantemente -commenta Roberto Ciceri, presidente e Ad del Gruppo Beta– la nostra missione è essere al fianco dei professionisti che lavorano nei box con strumenti e utensili sempre affidabili che li aiutino a migliorare costantemente le performance e a superare gli imprevisti in gara».

Beta Utensili: tante le iniziative per coinvolgere il pubblico

Tante sono le iniziative pensate a favore degli appassionati



Da più di 50 anni, in qualità di partner tecnico, Beta Utensili gode di un punto di vista privilegiato sul Motorsport, di cui ha potuto raccontare e portare alla luce il lato più autentico e nascosto. Dalla collaborazione storica con Yamaha in MotoGP fino a quelle più recenti -che vedono il brand protagonista nei box di MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike e Supersport con 31 partnership nel 2025- l’azienda ha sempre accompagnato piloti e meccanici nei momenti decisivi. Questo legame ha permesso di realizzare progetti innovativi come Beta Tools Racing, iniziativa social che porta i fan dietro le quinte dei circuiti con contenuti esclusivi, interviste live e storie uniche condivise in tempo reale durante i weekend di gara, o come i tre special tv “La Chiave del successo”, “Vittoria!” e “Sanchini e Pasini: la moto tra le mani” già realizzati a partire dal 2023 con Sky Sport.