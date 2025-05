Skiroll, la super vetrina all’autodromo di Monza: atleti in pista

Una bellissima giornata ha fatto da contorno alla presentazione dello skiroll presso l’Autodromo Nazionale di Monza nella manifestazione del “Monza Sport Festival”. Ben 130 atleti, provenienti da diverse località del nord Italia, oltre alla Squadra Nazionale Italiana hanno risposto presente all’evento organizzato dalla GEM Monza, Polisportiva Team Brianza di Lissone e Fisi Milano.

La super vetrina dello skiroll all’autodromo di Monza: le autorità presenti

A fare gli onori di casa è stato l’assessore allo sport del comune di Monza Viviana Guidetti, al suo fianco la vice presidente Coni Claudia Giordani (ex atleta dello sci alpino) e una rappresentanza del Comitato Fisi Alpi Centrali con il presidente Franco Zecchini che, nel portare i saluti di Flavio Roda presidente FISI, ha evidenziato l’importanza dell’evento, lasciando intendere che già qualcosa si stia muovendo per riproporre iniziative di questo livello a Monza. Significativa altresì la partecipazione del presidente provinciale Fisi Milano Giorgio Madella e quindi del dt Emanuele Sbabo. A coordinare gli interventi lo speaker Vergani che, tra l’altro, ha presentato il gruppo degli atleti che vestiranno la maglia azzurra delle gare di skiroll compresa Camilla Crippa della Polisp.Team Brianza che ha poi raggiunto Predazzo per un raduno con la nazionale A.

MONZA festival dello sport 2025 – foto Radaelli

La super vetrina dello skiroll all’autodromo di Monza: il risultati della mass start promozionale

Quindi i riflettori si sono accesi sugli atleti che hanno dato vita ad una inedita e spettacolare mass start promozionale. Nella categoria assoluta, impegnata su tre giri da 5,7 km, ad imporsi sono stati gli azzurri al maschile, al termine di una serratissima volata, Matteo Tanel, e tra le donne di Anna Maria Ghiddi.

La super vetrina dello skiroll all’autodromo di Monza: Arianna Forzatti in evidenza

A rendere ancor più interessante la manifestazione si è aggiunta la gara dedicata alla categoria Children aperta ai nati prima del 2009. Nel settore femminile la monzese Arianna Forzatti ha conquistato il terzo posto giungendo sul traguardo alle spalle dell’emiliana Nicole Falanelli (Olimpic Lama) e della trentina Martina Facchinelli (Mad 2 Win).

«È stato un buon test per tutto il nostro movimento ed anche per i nostri atleti – commenta Carlo Salvioni, responsabile regionale dello skiroll nonché coordinatore della sezione sport invernali Polisp.Team Brianza – Siamo saliti anche sul podio con Arianna con in piazzamento importante e di buon auspicio per le prossime gare».