Settore Giovanile AC Monza, i risultati dell’ultimo turno

Risultati positivi nell’ultimo turno per il vivaio biancorosso che continua a dare frutti di settimana in settimana. Un grande Monza vince 2-0 a Chiavari contro la Virtus Entella nella gara secca dei quarti di finale play off del campionato Primavera 2, volando alle semifinali dove troverà come un anno fa il Parma, ma questa volta in un’unica sfida che si giocherà in casa degli emiliani, sabato 27 maggio. L’altra squadra dell’agonistica ancora impegnata in campionato, l’Under 18, pareggia con un pirotecnico 4-4 col Livorno. Nel femminile, ottimo esordio nelle fasi nazionali per le ragazze Under 19, vittoriose sul campo del Livorno e sconfitta a testa alta per le Under 15 nell’ultima giornata contro la Sampdoria. Da segnalare poi nell’attività di base i tanti trionfi nei tornei per i biancorossi, con vittorie di prestigio come quella dell’Under 10 sulla Juventus nella Leon Nextgen Cup o dell’Under 9 in finale 5-0 contro l’Inter nel torneo Città di Seriate.

Risultati e marcatori del weekend

Agonistica: Primavera ai Quarti di Finale

PRIMAVERA

Virtus Entella – Monza 0-2 (Vacca, autorete) – quarti di finale play off

UNDER 18

Monza – Torino 4-4 (Martins, Strada, El Haddad, Thiane) – 8a gara girone solo andata

UNDER 16

Monza – Hellas Verona 2-2 (Romanini, Mungari) – amichevole

UNDER 15

Monza – Lecco 9-1 – amichevole

Monza – Triestina 4-1 (2 Fogliaro, Cassina, Franchini) – amichevole

Femminile: sorride l’under 19, sconfitta di misura per l’Under 15

UNDER 19 FEMMINILE

Livorno – Monza 0-3 (Monzani, Castelli, Viganò) – fase nazionale

UNDER 15 FEMMINILE

Monza – Sampdoria 3-4 (2 Marino, Brambilla) – 7a gara girone di ritorno

Attività di base : tanti trionfi nei tornei

UNDER 14

Memorial Gianni Radici 1° posto – Torneo

UNDER 13

Monza – Seguro 1-1 – amichevole

Trofeo Adriano Busnelli 1° posto – Torneo

UNDER 12

Monza – Grosio 16-0 – amichevole

Le Promesse d’Italia 1° posto – Torneo

UNDER 11

Quarto Torneo Speroni 2° posto – Torneo

Memorial Facchetti 4° posto – Torneo

UNDER 10

Leon Nextgen Cup 1° posto – amichevole

6° Memorial Akoiblin 1° posto – Torneo

UNDER 9

Torneo Città di Seriate 1° posto – amichevole

Monza – Hellas Verona 8-3 – amichevole

UNDER 8

Robur FBC Leon – Monza 4-8 – amichevole

Inverigo – Monza 3-6 – amichevole

Memorial Franco Aceti 1° posto – Torneo