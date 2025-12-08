Serie B, Monza-Sudtirol 1-1: Odogwu risponde a Maric in un finale caotico

Secondo tempo 1-1

FINE PARTITA Tanta energia messa in campo per il Sudtirol, che porta via un punto dall’U-Power Stadium recuperando la partita in un secondo tempo confuso, dopo un primo giocato decisamente meglio. Castori la imposta da battaglia e alla fine ha pure ragione. Per il Monza secondo pareggio di fila, ma anche decimo risultato utile consecutive. La squadra di Bianco spreca il vantaggio di Maric, soprattutto perchè non si dimostra in grado di chiuderla nel momento giusto, lasciando la porta aperta per un finale caotico. Peccato anche per il palo interno colpito da Petagna, che probabilmente avrebbe deciso il match.

50′ Fischio finale. Il Sudtirol strappa il pareggio con Odogwu su mischione.

47′ Ammonito Carboni, che ferma a metà campo una ripartenza potenzialmente pericolosa in pieno recupero.

45′ Girata di Pessina praticamente da terra e questa volta è Adamonis ad allungarsi per la deviazine decisiva

45′ Quattro minuti di recupero

42′ Cambi in campo: Bianco manda dentro Galazzi per Ciurria, mentre Castori sceglie Masiello per Tronchin per resistere alla pressione locale.

86′ Palo di Petagna! Grande azione sulla sinistra di Azzi che arriva sul fondo e mette teso per l’irrompente centravanti ex Napoli. Deviazione di testa e palo interno, pieno, con palla rimessa in area dove la difesa riesce a sventare.

82′ Momento difficile, il Monza deve riorganizzarsi e tentare l’assalto finale e si spera decisivo, ma non può nemmeno lasciare troppo spazio in ripartenza al Sudtirol.

76′ GOL DEL SUDTIROL Fagiolata a centro area, dal caos emerge la deviazione decisiva di Odogwu a beffare Thiam

73′ Eccezionale sciarpata in curva sud, sul coro nel nome di Davide Pieri, oggi è il suo giorno ed il ricordo è emozionante.

68′ Muove le sue carte anche Bianco e passa al 3-5-2. Colombo prende il posto di Maric e va a rimpolpare la mediana, davanti invece si piazza Petagna al posto di Keita, per tenere qualche pallone in più e magari sfruttare maggiormente anche il gioco aereo.

66′ Fuori Pecorino e Martini, dentro Odogwu e Tait. Queste le prime mosse di Castori.

60′ Tentativo in contropiede per Maric, con ambiziosa conclusione da una trentina abbondante di metri. Centralissima e nemmeno così potente, Adamonis va in presa. Poteva essere gestita meglio, ma può anche essere un segnale che si stia aprendo qualche spiraglio in ripartenza.

58′ Insiste il Sudtirol con una serie di palloni velenosi verso gli ultimi venti metri brianzoli. Per ora la difesa si è dimostrata sempre molto attenta e puntuale.

50′ Non cambia nemmeno l’atteggiamento del Sudtirol, che porta spesso e volentieri tanti uomini in avanti, a riempire prima la metà e poi l’area locale. La prima vera conclusione è quella di Zedadka, che chiude di testa un traversone lungo sul secondo palo, senza però procurare fastidi a Thiam che, ben appostato, lascia sfilare sul fondo senz’ansie.

46′ Riparte il match, non ci sono cambi.

Primo tempo 1-0

FINE PRIMO TEMPO Vantaggio costruito dal Monza resistendo alle offensive sudtirolesi. La squadra di Castori ha tante energie da mettere in campo, macina chilometri, si muove con sicurezza e crea anche paio di situazioni d’imbarazzo. Poi però la mezza rovesciata di Maric porta all’1-0 che chiude i primi 45 minuti.

45′ Un minuto di recupero

39′ Il Sudtirol si sta dimostrando tra le squadre in miglior condizione fisica e meglio disposte in campo che siano arrivate all’U-Power Stadium quest’anno. Faccia a faccia, senza paura nei duelli, la formazione di Castori sta cercando di assalire i padroni di casa in ogni singola occasione.

33′ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA Mirko Maric sblocca la partita! Cross preciso di Carboni sulla sinistra e splendida girata acrobatica a centro area dell’attaccante croato, in un momento non facile per i padroni di casa. La scelta di Bianco paga, il Monza è in vantaggio.

29′ Buona fase prolungata della squadra di Castori, capace di trovare la profondità negli spazi concessi dalla retroguardia brianzola.

21′ Ci credono ora gli ospiti e piove un altro pallone pericoloso nell’area biancorossa. Ci si avventa con energia Merkaj, ma Thiam è eccezionale a sventare all’angolino basso la girata di testa dell’attaccante in maglia bianca.

20′ Una palla distratta in impostazione da parte di Izzo, rilancia l’azione offensiva del Sudtirol. Corrono forte i ragazzi di Castori, soprattutto con Casiraghi che riesce ad incunearsi in mezzo alla difesa quasi sulla linea di fondo per andare alla conclusione inizialmente respinta da Thiam. Il pallone rimane in zona, o meglio capita sui piedi di Molina che cerca la forza ma trova la testa di Izzo per la seconda respinta consecutiva.

16′ Dopo una fase in cui il Monza ha cercato di capire se il Sudtirol possa essere effettivamente pericoloso in ripartenza, la squadra di Bianco ha deciso di ritornare a premere con tanti uomini ed un baricentro anche piuttosto avanzato. Per ora senza esiti pericolosi. Anche perchè gli avversari stanno correndo davvero tantissimo, su tutte le coperture e tutti i raddoppi.

11′ Ammonito Martini per un’entrata in ritardo su Azzi.

6′ Breve annotazione tattica: con Colpani e Caprari infortunati e Galazzi non al meglio, Bianco ha scelto di tenersi Alvarez per la ripresa e dall’inizio sul centrodestra della trequarti gioca Maric, così come era successo in diverse altre occasioni nel pre-campionato e negli spezzoni di gara disputati dal croato.

4′ Errore in costruzione per il Sudtirol e altra fuga in avanti di Dany Mota. Il portoghese semina il panico e spara un diagonale basso sul primo palo, sul quale Adamonis deve impegnarsi per la respinta.

2′ Prima azione pericolosa del Monza, con Maric che lancia in profondità per Mota Carvalho, bravo a guadagnarsi l’angolo. Sulla seguente palla spiovente in area, si avventa Izzo che di testa gira verso la porta senza centrare il bersaglio.

1′ Dopo il ricordo per Davide Pieri, tifoso a cui è intitolata la curva scomparso l’11 dicembre di 27 anni fa, ed il minuto di silenzio per Nicola Pietrangeli, tennista tra i più forti e rappresentativi del movimento italiano, è tutto pronto per il calcio d’inizio all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Delli Carri, Carboni; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Maric, Keita; Mota Carvalho. All.: Bianco

SUDTIROL (3-5-2) Adamonis; El Kaouakini, Kofler, Veseli; Molina, Martini, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Pecorino, Merkaj. All.: Castori

Il pre-partita

Il Monza è imbattuto da nove giornate, il Sudtirol invece nello stesso periodo di tempo non ha mai vinto. Situazione opposta e di grande motivazione per entrambe le squadre. Alla vigilia mister Bianco ha elogiato il lavoro degli alto atesini con un uomo di assoluta esperienza in panchina come Castori ed una società solida e ben organizzata. Per i biancorossi squalificato Birindelli, assenti per infortunio Ravanelli, Zeroli, Caprari e Colpani. Fischio d’inizio alle 15 all’U-Power Stadium.