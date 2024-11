Serie A, Turati su Monza-Lazio 0-1: «Gli episodi non girano. Siamo un gruppo unito»

Nella dodicesima giornata di Serie A il Monza perde in casa contro la Lazio: decide un gol di Zaccagni al 36′ per l’1-0 finale. Tra i migliori della serata sicuramente Stefano Turati: il classe 2001 si è distinto in campo per le grandi parate che hanno tenuto in vita il risultato.

Serie A, Monza-Lazio 0-1: le dichiarazioni di Stefano Turati

In sala stampa è intervenuto per primo Stefano Turati, portiere del Monza, oggi autore di grandi interventi che hanno evitato un passivo più largo, come la parata sulla conclusione ravvicinata del Taty Castellanos all’85’. Ecco le parole dell’estremo difensore biancorosso al termine del match dell’U-Power Stadium: «L’hai tenuta in vita la partita. Un commento? Gli episodi non ci stanno girando. Stasera e contro il Milan abbiamo giocato alla grande. Siamo un gruppo unito. Il campionato è ancora lungo. Non ci sono segni di abbattimento da parte dei ragazzi. Sono contento per la mia prestazione e c’è rammarico per la sconfitta».