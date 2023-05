Serie A, Monza-Roma 1-1: emozioni e spettacolo, Caldirola risponde a El Shaarawy

⏳​ Finisce il match allo U-Power Stadium: Monza e Roma si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Reti siglate entrambe nel primo tempo con Caldirola che replica alla rete di El Shaarawy. Allo scadere Ibanez e Carlos Augusto hanno la ghiotta occasione per far vincere la propria squadra ma i due portieri abbassano la saracinesca e finisce il match dopo sei minuti di recupero. Il Monza sale a quota 45 punti in classifica.

⚪🔴 50′ st Pablo Marì imbecca col contagocce Carlos Augusto che non riesce da buona posizione ad infilzare Rui Patricio. L’estremo difensore non si fa sorprendere. Il punteggio finale è 1-1.

🔴 50′ st Doppia ammonizione per Celik per un fallo commesso su Pessina. Giallorossi in dieci uomini.

🟡🔴 48′ st Azione convulsa in area di rigore biancorossa, colpisce di testa Ibanez ma Di Gregorio chiude lo specchio ed evita la rete.

🟨 47′ st Ammonito Pessina per un fallo commesso su Ibanez.

🟨 45′ st Ammonito Izzo per un fallo commesso su Celik.

🔄🔄 41′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Caldirola e Mota Carvalho entrano Marlon e Gytkjaer.

🔄 39′ st Cambio nella Roma: al posto di Bove entra Tahirovic.

🟡🔴 33′ st Manovra nello stretto di Abraham che in mezzo a due uomini palleggia e calcia in mezza rovesciata ma il suo tiro è debole diventando facile preda di Di Gregorio.

⚪🔴 25′ st Azione in contropiede del Monza: sponda di Ciurria a liberare a destra la corsa e la progressione di Mota Carvalho che fugge in campo aperto e apre a sinistra per l’accorrente Carlos Augusto ma la conclusione di prima intenzione del fluidificante è da dimenticare con la sfera che si spegne a lato.

🔄 24′ st Cambio nella Roma: al posto di El Shaarawy entra Volpato.

🔄🔄 20′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Rovella e Caprari entrano Machin e Valoti.

🔄🔄 16′ st Doppio cambio nella Roma: al posto di Zalewski e Solbakken entrano Spinazzola e Camara.

🟨 13′ st Ammonito Pellegrini per un fallo commesso su Rovella.

🟡🔴 13′ st Calcio di punizione di Pellegrini, dall’out di sinistra, che sorvola la traversa.

🟨 8′ st Ammonito Cristante per un fallo commesso su Mota Carvalho.

⚪🔴 2′ st Monza a un centimetro dal 2-1: azione corale biancorossa con Pessina che allarga sull’accorrente Carlos Augusto che prende la mira e calcia con potenza, salva Rui Patricio che respinge come può in corner.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO U-POWER STADIUM!

🔄 1′ st Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra Birindelli.

⏳ Finisce il primo tempo allo U-Power Stadium: gara scoppiettante con entrambe le squadre che stanno giocando a viso aperto. Schioda il punteggio al 25′ El Shaarawy che punisce una clamorosa sbavatura di Di Gregorio; i biancorossi non si perdono d’animo trovando la via del pareggio al 39′ con uno splendido tiro al volo di Caldirola che insacca in bello stile.

⚠️Assegnato 1 minuto di recupero.

🟨 43′ Ammonito Ciurria per un fallo commesso su El Shaarawy.

⚪🔴 39′ I biancorossi pervengono al pareggio meritatamente: una punizione di Rovella da distanza siderale diventa assist al bacio per la volée di Caldirola che con un sinistro poderoso fulmina Rui Patricio. MONZA-ROMA 1-1

⚽️⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAA ⚽️⚽️⚽️

🟡🔴 36′ Punizione di Pellegrini ad imbeccare il colpo di testa di Ibanez sul quale Di Gregorio si riscatta a dovere respingendo la sfera.

🟨 35′ Cartellino giallo simultaneo per Mourinho e Palladino per proteste.

⚪🔴 31′ Torna a farsi vedere la formazione di Palladino con una bordata di fuori area di Mota Carvalho che fa la barba al palo con Rui Patricio che può solo intuire.

🟡🔴 25′ Roma in vantaggio: paperona di Di Gregorio che nel tentativo di rilanciare si fa sfilare la sfera da Abraham, la palla giunge a El Shaarawy che colpisce a botta sicura, respinge sulla linea Pablo Marì che non può nulla sulla seconda conclusione ravvicinata del Faraone che insacca a porta sguarnita firmando la rete del vantaggio ospite. MONZA-ROMA 0-1

⚽️ GOL DELLA ROMA ⚽️

🟡🔴 22′ Ci prova anche Zalewski con una girata col destro che è bloccata centralmente da Di Gregorio.

🟡🔴 20′ Roma sempre pericolosissima sui calci da fermo, fanno la differenza la maestria di Pellegrini e la forza fisica in quest’occasione di Cristante che nuovamente colpisce di testa verso Di Gregorio, questa volta tranquillo in presa.

🟡🔴 17′ Dopo qualche fase di possesso brianzola, la Roma torna in avanti con prepotenza e va nuovamente al tiro, questa volta El Shaarawy è murato in angolo. Dalla bandierina ancora Pellegrini tagliato, ancora Ciurria a liberare.

🟡🔴12′ La sveglia suona presto per i giallorossi che sono subito costretti a mettersi al lavoro contro un Monza pimpante e guadagnano metri. Punizione sul vertice sinistro dell’area, la butta dentro Pellegrini e Mancini mette in difficoltà Di Gregorio di testa. Il portiere si salva in respinta e Ciurria la porta fuori dall’area.

🟡🔴8′ La mossa produce subito qualche effetto. I giallorossi alzano il baricentro e arrivano un paio di volte nell’area avversaria, in un’occasione Solbakken va anche alla conclusione, ma sbuccia il tentativo di mezza rovesciata.

🟡🔴 7′ Dopo i primissimi spaventi, Mourinho cambia subito lo schieramento difensivo, abbassa Cristante in mezzo alla difesa e alza Celik sulla fascia destra con Zalewski dirottato dall’altro lato del campo e Pellegrini nuovamente incuneato in mezzo alla mediana.

⚪🔴5′ Sul corner Carlos Augusto è il primo e più bravo ad arrivare sul pallone, ma contrastato dalla difesa riesce a toccare solamente verso il fondo, anche se davvero a pochi centimetri dal primo palo.

⚪🔴 4′ Ancora Dany Mota Carvalho scatenatissimo, apre per la volata di Caprari che si lancia in area dalla sinistra e viene anticipato all’ultimo istante in angolo.

⚪🔴1′ Mota Carvalho sfrutta la dormita di Celik in disimpegno e s’invola verso la porta giallorossa dalla trequarti mancina, doppio passo e botta mancina che Rui Patricio risponde con difficoltà in corner. Grande inizio del Monza.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Assistenti: Christian Rossi di La Spezia -Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Salvatore Longo di Paola.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

I biancorossi, a quota 44 punti in classifica, hanno conquistato la salvezza aritmetica a sei giornate dalla fine e sono reduci da tre vittorie consecutive ottenute contro Inter, Fiorentina e Spezia.

Raffaele Palladino è stato eletto allenatore del mese della Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita del match. l premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

🧐 Scelte di formazione Monza: Palladino, complice l’infortunio di Petagna, schiera Mota Carvalho dal 1′ come terminale d’attacco.

🧐 Scelte di formazione Roma: Mourinho sceglie Solbakkern sulla trequarti, panchina iniziale per Dybala.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.

🟡🔴 ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. José Mourinho.