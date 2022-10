Serie A, le probabili formazioni di Milan-Monza

L’undicesima giornata di Serie A mette di fronte Milan e Monza, gara in programma il 22 ottobre alle ore 18:00 al “Giuseppe Meazza” di “San Siro”. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi affrontano il loro passato, per la prima volta nella storia in un match ufficiale, in un connubio rossonero di storia e trionfi in Italia e nel mondo.

Casa Milan

Gli uomini di Pioli, che sono reduci da tre vittorie consecutive contro Empoli, Juventus e Hellas Verona, proveranno a fare lo sgambetto ai brianzoli per bissare l’ottava vittoria in campionato e restare aggrappati al treno scudetto. Missione non semplicissima per i Campioni d’Italia che sono orfani di cinque pedine: il portiere titolare Maignan, il lungodegente Ibrahimovic e i vari Florenzi, Calabria e Saelemaekers. Lo scacchiere che scenderà in campo al Meazza di San Siro sarà l’ormai collaudato 4-2-3-1: tra i pali spazio a Tatarusanu che disputerà la sua quarta gara consecutiva da titolare in campionato; in difesa i centrali saranno Kjaer e Tomori, sul versante sinistro agirà il fluidificante Theo Hernandez mentre sul versante opposto ballottaggio serrato tra Dest e Kalulu con l’ex Ajax favorito sul francese; a centrocampo non dovrebbe farcela Bennacer, colpito da decimi di febbre, dentro dunque Tonali e Pobega; sulla trequarti tre maglie tra Messias, Brahim Diaz, Rebic e Leão con quest’ultimo che dovrebbe partire dalla panchina; in attacco chance dal primo minuto per Origi che dovrebbe avere la meglio su Giroud.

Casa Monza

Mister Palladino è tornato a sorridere grazie alla grande e rocambolesca vittoria ottenuta in settimana in Coppa Italia contro l’Udinese. Il tecnico di Mugnano di Napoli affronterà per la prima volta una big della Serie A e lo farà senza lo squalificato Rovella e l’infortunato Izzo, affidandosi al suo 3-4-2-1: in porta Di Gregorio, nonostante l’ottima prestazione di Cragno disputata al “Friuli”; in difesa il trittico Marlon, Pablo Marí, Caldirola proveranno con i loro centimetri e la loro possanza ad imbrigliare l’attacco rossonero; in mezzo al campo, accanto all’inamovibile Sensi, ci sarà Barberis al posto dell’ex Grifone mentre sulle corsie laterali si agiranno Carlos Augusto e Ciurria, quest’ultimo in leggero vantaggio su D’Alessandro; a supporto dell’unica punta Gytkjaer, insidiato da Petagna che è reduce dal fantastico gol contro i friulani di Sottil, ci saranno capitan Pessina (ex di turno ma con zero presenze nel Milan, ndr) e Caprari.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Stefano Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Raffaele Palladino.