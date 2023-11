Serie A, le probabili formazioni di Hellas Verona-Monza

Tutto pronto per il lunch match dell’undicesima giornata di Serie A: Hellas Verona-Monza si disputerà domenica 5 novembre alle ore 12.30 allo stadio “Marcantonio Bentegodi”. I biancorossi allenati da Raffaele Palladino faranno visita alla formazione scaligera di Marco Baroni, autentica bestia nera dei brianzoli: quattro sconfitte e un pareggio per il Monza contro l’allenatore ex Lecce. Dirigerà l’incontro il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari che debutterà così in Serie A.

Scelte e ballottaggi in casa Hellas Verona

I gialloblù ritrovano in difesa Hien, assente da un mese per infortunio ma sono orfani di Kallon, Joselito e Henry, quest’ultimo aggregato alla Primavera per aumentare il minutaggio e recuperare la condizione fiscia. Diversi nodi da sciogliere per Baroni: se Doig non dovesse partire titolare, sulla fascia sinistra scalerebbe Lazovic; sulla corsia opposta uno tra Faraoni e Terracciano. Scalpita Ngonge che nell’ultima gara, giocata all’Allianz Stadium contro la Juventus, è rimasto in panchina. In attacco spazio a Bonazzoli.

Scelte e ballottaggi in casa Monza

Al Bentegodi dovrebbe giocare per nove undicesimi la stessa formazione che ha pareggiato tra le mura amiche contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. I maggiori dubbi di formazione di mister Palladino riguardano la trequarti e la difesa: accanto a Colpani ci sarà uno tra Vignato e Mota Carvalho, quest’ultimo spronato a dare di più dal tecnico di Mugnano di Napoli in conferenza stampa; in difesa pronta la staffetta tra D’Ambrosio, rientrato dalla squalifica dopo il rosso rimediato all’Olimpico di Roma e Andrea Carboni, che ha ben figurato quando è stato chiamato in causa. In attacco fiducia a Colombo, nonostante un solo gol in otto partite di campionato mentre sulle corsie esterne Ciurria e Kyriakopoulos dovrebbero essere confermati, con un occhio di attenzione alla variante Birindelli. Non faranno parte del match gli infortunati Izzo e Cittadini, oltre al lungodegente Caprari.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Cruz, Saponara, Terracciano, Serdar, Ngonge, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula. All. Marco Baroni.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Birindelli, Pedro Pereira, Bettella, V. Carboni, Maric, A. Carboni, S. Vignato. All. Raffaele Palladino.