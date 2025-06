Fight Club Seregno in bella evidenzia a Mandello del Lario, che ha ospitato nel suo centro sportivo, sabato 24 maggio e domenica 25 maggio, i campionati regionali di Gym boxe. L’appuntamento era tra l’altro valido per la qualificazione ai campionati italiani, che andranno in scena a Cattolica da venerdì 13 giugno a domenica 15 giugno. Il gruppo era guidato nella circostanza dai tecnici Fabio Palazzo e Simona Foletti ed era composto da una decina di atleti, che sono stati protagonisti di prestazioni di livello assoluto.

Fight Club: le medaglie conquistate sono state quattro

In particolare, in quattro sono saliti sul podio nelle rispettive categorie. Si sono infilati al collo la medaglia d’oro, guadagnandosi il pass per gareggiare nei campionati italiani in Romagna, Giuseppe Mancuso, che ha combattuto tra i Seniores 52 chilogrammi, nonché i veterani Angelo Gucciardi (Over 81 chilogrammi) e Francesco Barnaba (Master 81 chilogrammi). Per Barnaba, si è trattato di una conferma delle sue ottime prospettive, considerata la conquista da parte sua del titolo italiano nel 2024. Secondo posto invece per Andrea Grazio, che si è meritato la medaglia d’argento nei Master 91 chilogrammi, fermando la sua corsa in finale, dopo due match avvincenti.

Fight Club: i commenti di Antonio e Luca Leva

«Siamo orgogliosi di questi riscontri -ha commentato il maestro Antonio Leva, riferimento tecnico fondamentale per il Fight Club Seregno-: tutti i ragazzi, a prescindere dal risultato, hanno dimostrato di essere preparati ed all’altezza di competere in manifestazioni importanti». Molto felice anche Luca Leva, presidente del Fight Club Seregno: «La Gym boxe permette a chiunque di praticare la boxe con un contatto leggero e senza Ko, ma comunque a ritmi molto alti e con molta competitività. Abbiamo atleti di ogni età: infatti è possibile competere fino ai 60 anni e questo, oltre a dare stimoli, consente di mantenere una forma perfetta. Invitiamo quindi chi volesse provare a venirci a trovare nella nostra sede allo stadio Ferruccio».

Fight Club: ora si pensa alla Fight Night

A margine, procede a pieno ritmo l’attività di organizzazione della Fight Night, prevista nel contesto della Seregno Sport Week sabato 14 giugno, dalle 19, in piazza Risorgimento. Interverrà Daniele Scardina.