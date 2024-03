Sci di fondo: otto brianzoli in gara alla Vasaloppet

In Svezia, da Sälem a Mora si è disputata la 100.a edizione della leggendaria Vasaloppet, la più antica e lunga granfondo mondiale sul percorso di 90 km, in tecnica classica, con mille metri di dislivello, undicesima tappa delle grandi classiche dello sci di fondo. A questa edizione erano presenti ben 16500 tra atlete e atleti anche per rievocare un avvenimento storico del 1520 che ha segnato le sorti della Svezia e tra loro due fondisti di Seregno, uno di Monza e sei di Lissone (tra cui due donne) alla loro prima esperienza su queste distanze. Alcuni di loro hanno partecipato a diverse edizioni della Marcialonga (70 km) ed a gare di granfondo, ma percorrere 90 km sugli sci richiede impegno e meticolosi allenamenti. Davide Maffeis e Fabio Pelucchi, atleti del GS I Camosci Seregno, hanno preparato con cura la trasferta, rinunciando ad alcune gare, per essere al top per la Vasaloppet, pur sapendo che, con i pettorali molto alti (2495 e 4372), era quasi impossibile pensare di entrare in un piazzamento di prestigio.

Sci di fondo: otto brianzoli tra i 16500 atleti

Però partecipare alla 100.a edizione della Vasaloppet è un’occasione irripetibile ma quest’anno il meteo non ha dato tregua ai 16500 concorrenti: la pioggia ha reso la neve marcia e fradicia, molto lenta, e li ha accompagnato per tutto il percorso. Davide Maffeis ha chiuso la sua prova in 783.a posizione coprendo la distanza dei 90 km in 5h32’01”; Fabio Pelucchi con la 2484.a posizione e in 6h56’18”. Tra i 58 over 75, il monzese Carlo Forzatti (Team Brianza – Lissone) ha raggiunto il traguardo al 7276 posto in 10h04’22”, inserendosi in 17ma posizione ma primo di categoria degli italiani. Altri fondisti del team Brianza hanno raggiunto il traguardo con la 1282.a posizione Valeria Pagani e il crono di 11h07’36” e la 4336.a William Valsecchi in 8h09’31”. Daniele Zulian dello Sc.Lissone ha chiuso con la 8292.a posizione in 10h46’12”; bravissimi anche gli altri fondisti lissonesi: Silvano Cazzaniga (è affiliato allo Sci Club Val Vigezzo) con la 10031.a posizione e il crono di 12h04’59”, Mario Nicola Recalcati in 7172.a e il crono di 9h59’14”, Marcella Ripamonti 1799.a in 12h04’57”. Alla fine la vittoria è andata a fondisti norvegesi: in campo maschile a Torleif Syrstad e in quello femminile ad Emilie Fleten.