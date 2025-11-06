Pallavolo, Serie A1: Numia lotta, ma il big match va a Conegliano

Va a Conegliano il big match infrasettimanale di Serie A con la Numia Vero Volley che lotta ma non riesce a ripetere il risultato della Supercoppa Italiana. Al Palaverde sold out, il recupero della quarta giornata di campionato finisce 3-1 per le Pantere venete con parziali di 25-17; 23-25; 25-23; 25-21.

Pallavolo, Serie A1: Numia lotta, i set

Buona partenza per la formazione di coach Lavarini che ha mantenuto il comando fino alla metà del primo set, subendo poi il gioco delle avversarie volate via con Gabi e Haak. Nel secondo parziale la Numia Vero Volley cambia passo e vince 23-25; stesso punteggio – a parti inverse – del terzo parziale, mentre l’ultimo set è una fotocopia del precedente, con l’ingresso di Sillah che cambia la partita. MVP è il libero veneto De Gennaro, top scorer la svedese Haak con 26 punti.

Per la Numia Vero Volley è Egonu la migliore a tabellino con 25 punti, una prova positiva anche da parte di Lanier (18 punti).

Pallavolo, Serie A1: Numia lotta, domenica nuova trasferta

Domenica 9 novembre altra trasferta alle 17 sarà sfida a Cuneo, nella seconda trasferta settimanale per Egonu e compagne.