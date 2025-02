Pallavolo: Numia Vero Volley ai quarti di Champions League, c’è l’Eczacibasi

Tre a zero all’andata, tre a zero al ritorno. Concentrata sull’obiettivo la Numia Vero Volley ha vinto alla Opiquad Arena anche il ritorno degli ottavi di playoff con le tedesche dell’SSC Palmberg Schwerin, qualificandosi per i quarti di finale della Cev Champions League. I parziali dicono 25-18, 25-21, 26-24 per le lombarde, brave a chiudere il discorso nel terzo set sul tentativo delle avversarie di allungare la partita. Al prossimo turno affronteranno le turche dell’Eczacibasi Spor Kulubu.

Pallavolo: Numia Vero Volley ai quarti di Champions League, Smrek MVP

Ampio turnover per coach Lavarini che ha schierato in campo quasi tutte le sue giocatrici. MVP della partita, per la prima volta con la maglia Vero Volley, Anna Smrek: l’opposto canadese è stata protagonista soprattutto nella seconda frazione e ha chiuso con 10 punti. Top scorer della serata Helena Cazaute (12).

La Numia Vero Volley domenica 23 febbraio alle 18 va in trasferta a Pesaro per il confronto con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, nell’11esima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà.