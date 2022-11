Pallavolo donne: Vero Volley vince la settima con Scandicci, prima di Conegliano

Sette vittorie in fila per il Vero Volley Milano nella Serie A femminile: la squadra di coach Gaspari ha vinto al tie-break con Scandicci, con un 3-2 in rimonta che porta sicuramente col morale alto verso l’altro big match di domenica 20 novembre, ancora in trasferta, contro le campionesse d’Italia di Conegliano. La riedizione della finale scudetto, con la novità che Sylla e Folie adesso vestono la maglia rosa e che Paola Egonu è volata in Turchia.

Pallavolo donne: Vero Volley vince con Scandicci

A Firenze, le padrone di casa della Savino Del Bene Scandicci sono state battute due volte in una partita con livello di intensità di gioco e difese di altissimo profilo da entrambe le parti.

Dal terzo set in poi, sull’1-1, il match ha elevato ulteriormente i giri: le padrone di casa hanno iniziato a spingere con il servizio (con Washington) e le lombarde non hanno mantenuto alta l’efficienza in questo fondamentale. Gaspari ha così inserito Davyskiba per Stysiak, con la bielorussa che si è dimostrata l’arma in più per poter scardinare la ricezione prima e la difesa della squadra di Barbolini poi. Alla fine parziali di 25-23, 21-25, 25-20, 24-26, 8-15 in favore delle monzesi, Mvp di giornata Thompson. Il successo al tie break vale il secondo posto momentaneo in classifica.Pallavolo donne: Vero Volley vince la settima con Scandicci

Pallavolo donne: la soddisfazione di Myryam Sylla

“Sono felice perché è una vittoria importante contro una squadra ben organizzata e molto aggressiva che non ci voleva lasciare nulla – ha commentato Myriam Sylla – Ci hanno attaccato tanto in battuta e noi siamo state davvero brave a stare lì, con lucidità e carattere, soprattutto nel quarto set, dove eravamo anche dietro in alcune fasi. Cosa ha funzionato? A tratti è andato bene tutto: l’attacco, la ricezione, la copertura. Nei momenti importanti abbiamo dimostrato di saper fare grandi cose e siamo davvero soddisfatte per questo risultato“.