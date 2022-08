Ottimo momento di forma per Lorenzo Nespoli della Giovani Giussanesi

Dieci giorni al cardiopalmo. Sono quelli che ha vissuto Lorenzo Nespoli, giovane portacolori della Giovani Giussanesi, il quale, dopo aver conquistato nella categoria Juniores la maglia di campione regionale lombardo di cronoscalata a Cene, nel bergamasco, lo scorso 26 luglio, ha inanellato altri risultati utili per la classifica a punti a livello nazionale. Dopo l’ottavo posto il 31 luglio a Sumirago, nel varesino, sono arrivati il quinto posto sabato 6 agosto a Barbarasco-Groppo, in provincia di Massa Carrara, e domenica 7 agosto il secondo assoluto nel quarto trofeo “Madonna del Cavatore”, gara a valenza nazionale in Casette-Massa.

Giovani Giussanesi: una società in continua ascesa



Classe 2004, Lorenzo Nespoli ha militato sin dalla categoria Giovanissimi nella Giovani Giussanesi. Dopo la prima vittoria assoluta a fine 2021, al termine della mitica ascesa del Ghisallo, il 2022 è stato caratterizzato da altri risultati positivi, ivi inclusi due successi che gli hanno permesso di essere selezionato dalla nazionale azzurra di categoria, per una corsa a tappe in Germania. Una bella soddisfazione per il presidente Rocco d’Aprile e per tutta la società, a riconoscimento anche del grande lavoro degli ultimi cinque anni, in cui la Giussanesi è passata da trentanove tesserati a centotrenta. Determinante per questa ascesa è stato il contributo di tutto il team Juniores e dei direttori sportivi Danilo Napolitano e Giovanni Aloè.