La generosità in corsa non paga. Anzi, costa una posizione in graduatoria. Ma il bilancio di fine gara è comunque positivo per Paolo Semeraro e Gianluca Pirotta, partecipanti all’Italian Baja. La competizione, che si è svolta in provincia di Pordenone, era valida anche per la Coppa del Mondo di cross country e per il campionato italiano della specialità. In quest’ultima graduatoria il monzese Semeraro e il villasantese Pirotta hanno ottenuto l’ottava posizione. Le vetture iscritte alla prova tricolore erano 44. L’equipaggio brianzolo si è affidato a un Suzuki Jimny 1400, assistito dal team Tiesse di Asti.

Motori: Semeraro e Pirotta dal cuor gentile, tempo lasciato indietro per aiutare altri due equipaggi

«Il risultato finale – riconosce Semeraro – è sicuramente buono. La nostra Suzuki Jimny 1400 di serie si è confrontata con rivali dalle cilindrate nettamente superiori. Inizialmente non avremmo pensato di riuscire ad entrare nei primi dieci, ma una gara costante senza errori e penalità ci ha permesso di raggiungere questo piazzamento».

Un risultato che avrebbe potuto essere migliore se il piccolo Suzuki Jimny non si fosse dimostrato troppo «gentile». «Dapprima – spiega Semeraro – abbiamo perso oltre cinque minuti perché abbiamo trainato un equipaggio che aveva un problema meccanico». Poi, altri dieci minuti se ne sono andati per contribuire a liberare un altro mezzo che si era insabbiato. In pratica, i 15 minuti utilizzati per queste due operazioni non sono stati compensati a fine gara. «Un po’ dispiace – ammette Semeraro – perché senza quei 15 minuti in più saremmo arrivati settimi. Noi, oltretutto, non partecipando al campionato, non eravamo iscritti al Trofeo Suzuki. Se fossimo stati iscritti, con questo piazzamento saremmo stati terzi nella classifica del Trofeo all’Italian Baja».

Motori: Semeraro e Pirotta dal cuor gentile, prossimo impegno in Marocco a fine novembre

Il ritorno in gara di Semeraro è previsto con il Maroc Challenge, in calendario dal 28 novembre al 6 dicembre. Semeraro deve conciliare gli impegni agonistici con i doveri professionali: ricopre il ruolo di direttore sportivo dell’AC Racing Technology di Brescia ed è istruttore di guida sicura al Motor Oasi di Susa. «La gara precedente – conclude – era stato il Ciocchetto Event, a dicembre. Diciamo che mi ero un po’ arrugginito».